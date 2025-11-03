ЄС б’є на сполох: відмова Бельгії ставить під загрозу підтримку МВФ для України

Бельгія блокує надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених російських активів. Брюссель занепокоєний, що це рішення може мати значно гірші наслідки, ніж очікувалося.

Чим загрожує відмова Бельгії?

Європейські чиновники застерігають, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) може припинити фінансову допомогу Україні через відмову Бельгії, що призведете до втрати довіри до економічної стабільності країни, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

У Брюсселі наголошують, що підтримка МВФ має вирішальне значення для Києва. Але часу на переконання Фонду у необхідності нових позик для України залишається дедалі менше:

Річ у тому, що Україна стикається з масштабним дефіцитом бюджету й гостро потребує фінансування від МВФ, щоб продовжувати оборону проти Росії.

Наразі Фонд розглядає можливість надання Києву 8 мільярдів доларів упродовж 3 років.

Однак перспектива підтримки МВФ напряму залежить від того, чи зможе ЄС погодити "репараційний кредит" на 140 мільярдів євро на основі заморожених російських активів, основна частина яких знаходиться у Бельгії.

Досягнення такої домовленості могло б переконати МВФ у тому, що Україна залишиться фінансово спроможною найближчими роками, а це ключова умова для виділення коштів Фондом будь-якій державі,

– наголошують європейські дипломати.

Європейські посадовці додають, що хоча програма МВФ для України на наступні роки відносно невелика за обсягом, її схвалення має важливе символічне значення для інвесторів. Це сигнал того, що країна фінансово стабільна і продовжує реформи.

Підтримка МВФ – це не те, з чим можна гратися,

– зазначив представник ЄС.

Чому необхідні термінові рішення щодо кредиту?

Нагадаємо, що минулого місяця Бельгія виступила проти використання заморожених російських коштів на надання "репараційного кредиту" Києву. У підсумку на саміті у Брюсселі європейські лідери так і не підтримали позику, лише доручили Єврокомісії "якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки, виходячи з оцінки потреб України", пише Financial Times.

ЄС залишається відданим підтримці фінансових потреб України протягом наступних двох років, включно з допомогою у військовій та оборонній сферах,

– тільки й зазначив тоді голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Однак таке рішення суттєво знизило шанси ЄС домовитися щодо кредиту вчасно, а саме до важливого засідання МВФ, яке, ймовірно, відбудеться у грудні. Адже наступна зустріч лідерів ЄС запланована лише на 18 – 19 грудня.

Ми стикаємося з проблемою часу,

– говорять європейські чиновники.

Вони наполягають на тому, що необхідно знайти більш термінові й конкретні рішення відносно російських активів і кредиту Києву. Адже розмиті формулювання навряд задовольнять вимоги МВФ щодо фінансової стабільності України.

Які вимоги Бельгії щодо кредиту?