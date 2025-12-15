Апетити Кремля ростуть: Росія вимагає від Euroclear більше коштів, ніж там заморозили

Євросоюз лише розглядає можливість використання заморожених російських активів для надання допомоги Україні. Але Москва вже вимагає виплати від депозитарію Бельгії, де знаходиться основна сума цих коштів.

Скільки Росія вимагає від Euroclear?

Росія вимагає стягнути з бельгійської фінансової установи Euroclear 18,2 трильйона рублів, тобто 229 мільярдів доларів, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також ЄС погодився заморозити російські активи на безстроковий період

За даними видання, про це йдеться у судовому позові Центробанку Росії до Московського арбітражного суду щодо використання заморожених активів Кремля.

Сума, яку хоче отримати Росія, охоплює:

безпосередньо обсяг заблокованих у Бельгії російських активів;

додаткові доходи, які, за твердженням банку, нібито були втрачені через блокування.

Подання позову означає початок потенційно тривалого юридичного протистояння після того, як Європейський Союз у п’ятницю схвалив використання надзвичайних повноважень для продовження замороження до 210 мільярдів російських державних активів, заблокованих у ЄС,

– пише видання.

Варто знати! Euroclear також має в Росії активи на суму близько 16 мільярдів євро. Фінустанова ризикує втратити їх у разі виведення російських коштів із депозитарію.

Чому Центробанк подав в суд на Euroclear?

У п'ятницю, 12 грудня, стало відомо про судовий позов Центробанку Росії проти бельгійського депозитарію Euroclear, пише видання Meduza. Регулятор судиться через нібито "незаконні дії" фінустанови.

У пресрелізі Центробанк зазначив, що:

Занепокоєний прагненням Єврокомісії використати частину заморожених російських активів для надання "репараційного кредиту" Україні.

Також регулятор незадоволений тим, що не може розпоряджатися коштами та цінними паперами, що були заморожені.

У Росії наголосили, що будуть оскаржувати будь-яке використання її активів Єврокомісією в усіх можливих органах – національних судах та судових інстанціях інших країн, а також у міжнародних організаціях.

Зауважте! Після початку повномасштабної війни ЄС заблокував на своїй території активів Росії майже 280 мільярдів доларів. У бельгійському Euroclear наразі зберігаються близько 191 мільярда євро.

Що говорять у Euroclear про використання активів Росії?