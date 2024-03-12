Перші мільярди вже влітку: Україні незабаром можуть передати російські активи

Уже цього літа Україні можуть передати перші мільярди доларів з прибутку від заморожених активів Росії. Мовиться саме про активи в бельгійській компанії Euroclear.

Чи передадуть активи влітку

Аби Україна могла отримати перші гроші від російських активів, потрібно, щоб усі держави ЄС підтримали це рішення. Відповідну пропозицію озвучать уже наступного тижня.

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Єврокомісія уже почала підготовку до конфіскації доходів Росії під санкціями. Зокрема, передбачається, що 97% цих грошей можна перевести до бюджету ЄС, а потім частинами віддавати Україні.

Проте цей план не стосується 4 мільярдів євро, які вже вдалося вилучити. Їх витратять на оплату судових витрат через численні позови Росії проти Euroclear.

Міжнародна фінансова допомога для України поступово скорочується, тому питання про передання доходів від російських активів у Euroclear стало ще більш актуальне.

До речі, раніше президент США Джо Байден передбачив 61 мільярд доларів для України та Ізраїлю в проєкті бюджету США. Проте досі в Конгресі за нього не проголосували через розбіжність поглядів.