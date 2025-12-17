"Вони хочуть зробити нас слабкими": США можуть розколоти ЄС через російські активи

У четвер, 18 грудня, європейські лідери у Брюсселі обговорюватимуть фінансування України та використання заморожених російських активів. Однак голосування буде непростим через величезний тиск США.

Як США тиснуть на ЄС щодо активів Росії?

Вашингтон прагне, щоб ЄС відмовився від ідеї надання "репараційного кредиту" Києву із мільярдів Москви, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Тому майбутнє засідання Європейської Ради стане перевіркою блоку на міцніть і покаже, чи дійсно ЄС може зберегти свою єдність, чи президенту Дональду Трампу все ж вдалося його розколоти.

Вони хочуть зробити нас слабкими,

– застеріг перед самітом один із європейських посадовців.

За словами європосадовців, адміністрація Трампа переконувала уряди деяких європейських країн відмовитися від пропозиції Єврокомісії використати 210 мільярдів євро з активів Росії на підтримку України. Такі розмови Вашингтон проводив із найбільш дружніми до США державами.

Коли лідери ЄС зустрічалися в Брюсселі у жовтні, їм не вдалося досягти згоди щодо заморожених коштів через заперечення Бельгії. Два місяці потому стає зрозуміло: справжня проблема ЄС – не Бельгія, а Трамп,

– зауважує видання.

Зауважте! Наприкінці жовтня лідери ЄС ухвалили політичне рішення підтримати фінансово Україну у наступні 2026 – 2027 роки, але так офіційно й не підтримали рішення щодо "репараційного кредиту" через спротив Бельгії.

Як ЄС намагається переконати незгодних?

Від жовтня Єврокомісія та найбільш впливові країни блоку намагаються переконати прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера погодитися на використання заморожених російських активів. Його позиція є головною, оскільки саме у бельгійському депозитарії зберігається більшість цих коштів.

Бельгія виступає проти плану ЄС, пояснюючи це необхідністю захистити власні інтереси, якщо мільярди доведеться повертати Росії. Адже, за підрахунком уряду, на це піде третина ВВП країни.

Протягом останнього тижня дискусії стали ще гострішими. Єврокомісія намагалася надати Бельгії гарантії, які мають захистити її від можливих ризиків, але компромісу не досягла.

Високопосадовці ЄС говорять, що цього тижня шанси на досягнення згоди щодо російських активів швидше погіршилися, ніж покращилися.

Мені хотілося плакати,

– розповів один із них після засідання міністрів у справах ЄС.

У підсумку кампанія тиску США на європейські країни принесла результат. Італія, Мальта, Болгарія та Чехія приєдналися до Бельгії в опозиції до "репараційного кредиту" на основі російських активів, пише Euractiv.

Важливо! Погодження плану фінансування ЄС вкрай важливе для України. Якщо Київ не отримає підтримку, то стикнеться із бюджетним дефіцитом у 71,7 мільярда євро вже у першому кварталі 2026 року.

Як у ЄС оцінюють шанси "репараційного кредиту"?