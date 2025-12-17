"Вони хочуть зробити нас слабкими": США можуть розколоти ЄС через російські активи
- США тиснуть на ЄС, щоб блоку відмовився від надання "репараційного кредиту" Україні, використовуючи заморожені російські активи.
- Адміністрація Трампа переконала деякі європейські країни приєднатися до Бельгії в опозиції до цього плану, що ускладнює його прийняття.
У четвер, 18 грудня, європейські лідери у Брюсселі обговорюватимуть фінансування України та використання заморожених російських активів. Однак голосування буде непростим через величезний тиск США.
Як США тиснуть на ЄС щодо активів Росії?
Вашингтон прагне, щоб ЄС відмовився від ідеї надання "репараційного кредиту" Києву із мільярдів Москви, передає 24 Канал з посиланням на Politico.
Тому майбутнє засідання Європейської Ради стане перевіркою блоку на міцніть і покаже, чи дійсно ЄС може зберегти свою єдність, чи президенту Дональду Трампу все ж вдалося його розколоти.
Вони хочуть зробити нас слабкими,
– застеріг перед самітом один із європейських посадовців.
За словами європосадовців, адміністрація Трампа переконувала уряди деяких європейських країн відмовитися від пропозиції Єврокомісії використати 210 мільярдів євро з активів Росії на підтримку України. Такі розмови Вашингтон проводив із найбільш дружніми до США державами.
Коли лідери ЄС зустрічалися в Брюсселі у жовтні, їм не вдалося досягти згоди щодо заморожених коштів через заперечення Бельгії. Два місяці потому стає зрозуміло: справжня проблема ЄС – не Бельгія, а Трамп,
– зауважує видання.
Зауважте! Наприкінці жовтня лідери ЄС ухвалили політичне рішення підтримати фінансово Україну у наступні 2026 – 2027 роки, але так офіційно й не підтримали рішення щодо "репараційного кредиту" через спротив Бельгії.
Як ЄС намагається переконати незгодних?
Від жовтня Єврокомісія та найбільш впливові країни блоку намагаються переконати прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера погодитися на використання заморожених російських активів. Його позиція є головною, оскільки саме у бельгійському депозитарії зберігається більшість цих коштів.
- Бельгія виступає проти плану ЄС, пояснюючи це необхідністю захистити власні інтереси, якщо мільярди доведеться повертати Росії. Адже, за підрахунком уряду, на це піде третина ВВП країни.
- Протягом останнього тижня дискусії стали ще гострішими. Єврокомісія намагалася надати Бельгії гарантії, які мають захистити її від можливих ризиків, але компромісу не досягла.
Високопосадовці ЄС говорять, що цього тижня шанси на досягнення згоди щодо російських активів швидше погіршилися, ніж покращилися.
Мені хотілося плакати,
– розповів один із них після засідання міністрів у справах ЄС.
У підсумку кампанія тиску США на європейські країни принесла результат. Італія, Мальта, Болгарія та Чехія приєдналися до Бельгії в опозиції до "репараційного кредиту" на основі російських активів, пише Euractiv.
Важливо! Погодження плану фінансування ЄС вкрай важливе для України. Якщо Київ не отримає підтримку, то стикнеться із бюджетним дефіцитом у 71,7 мільярда євро вже у першому кварталі 2026 року.
Як у ЄС оцінюють шанси "репараційного кредиту"?
Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що просування ідеї "репараційного кредиту" для України стає дедалі складнішим. За її словами, проблема полягає не лише у позиції Бельгії. Водночас саме цей механізм нині вважають найбільш реалістичним варіантом фінансової підтримки Києва.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернув увагу, що наразі Євросоюз має інструмент, який дозволяє на тривалий час заморозити російські активи. Проте шлях від цього кроку до реального використання коштів для відбудови України або тим паче для військової допомоги, на його думку, залишається дуже довгим і складним.
Німеччина, зі свого боку, підтримує ідею надання Україні "репараційного кредиту", сформованого на основі заморожених російських активів. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що тему кредиту майже щодня обговорює як з іншими європейськими країнами, так і з Єврокомісією.