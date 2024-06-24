Перший транш від російських активів: скільки отримає Україна

У травні ЄС схвалив використання доходів від заморожених російських активів на підтримку України. А уже сьогодні має бути оголошено про перший транш.

Який розмір першого траншу

Таким чином, вже сьогодні, 24 червня, Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель має оголосити про перший транш прибутку від російських активів Україні на зустрічі глав МЗС ЄС в Люксембурзі.

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Розмір першого траншу складатиме – 1,4 мільярда євро. За даними Politico, Україна отримає кошти через Німеччину, Данію та Чехію. Країни здійснять закупівлі, необхідні для Києва.

Що відомо про заморожені російські активи

Зараз загальний обсяг конфіскованих російських активів оцінюється у 280 – 300 мільярдів доларів. Майбутні прибутки саме з них використають на користь України.

Згідно з даними Світового банку, Росія завдала Україні збитків на суму понад 486 мільярдів доларів.

Як повідомлялось, до початку повномасштабного вторгнення Росія зберігала у західних ліквідних активах резерв у розмірі понад 600 мільярдів доларів. Активи здебільшого були у вигляді іноземних цінних паперів, банківських депозитів та кореспондентських рахунків, номінованих у відповідній валюті.