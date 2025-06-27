Корисно для всіх: Путін побачив "світле майбутнє" в заморожених активах Росії

Країни Заходу після початку повномасштабного вторгнення в Україну заморозили сотні мільярдів доларів російських активів. Однак Путін нафантазував у цьому користь для всього світу.

Які плюси побачив Путін у заморожених активах

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що активи, які залишаються замороженими у західних країнах, прискорять регіоналізацію платіжних систем, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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За словами диктатора, країни Заходу нібито постійно хочуть вкрасти гроші Росії, і це, мовляв, принесе користь усій світовій економіці.

Як тільки це станеться, рух у бік регіоналізації платіжних систем прискориться і набуде безсумнівно незворотного характеру. А це, в цілому, корисно для світової економіки. Можливо, за це варто і заплатити,

– додав Путін.

Варто знати! Втім Путін все ж таки поскаржився на Захід, заявивши, що він не краде російські активи, оскільки "крадіжка – це таємне розкрадання чужого майна, а відкрито грабує Росію".

Як Путін створює ілюзію незалежності Росії

Регіоналізація платіжних систем дозволяє країнам створити власні платіжні структури для зменшення залежності від світових фінансових систем, на кшталт SWIFT. Однак Путін використав це поняття, щоб створити ілюзію незалежності Росії.

Росія втратила сотні мільярдів доларів через замороження її активів на Заході, але диктатор хоче подати це як вигоду у стратегічному плані.

Путін знову намагається завірити росіян у небезпечності Заходу і його фінансових систем, протиставивши їм російську банківську систему.

Окрім того, таким чином він хоче запевнити російське суспільство, що західні санкції не вдарили по Росії, а російський рубль може стати незалежним.

Важливо! Захід заморозив російських активів на 183 мільярди євро на депозитарії Euroclear у Бельгії. Україна отримує допомогу з доходів від них.