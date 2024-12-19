Заморожені російські активи: у ЄС оголосили важливе рішення

Саміт Євросоюзу прийняв нову ухвалу у четвер, 18 грудня. Воно стосується незаконно блокованих активів Росії.

Про що йдеться в ухвалі ЄС

Так незаконно блоковані активи Росії залишаться заморожені до кінця конфлікту та компенсації збитків України, пише 24 канал з посиланням на EU Council.

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Так у ЄС заявили, що зусилля щодо подальшого обмеження здатності Росії вести війну мають продовжуватися

У цьому контексті Європейська Рада вітає ухвалення 15-го пакета санкцій проти Росії, зокрема заходів проти "тіньового флоту". Вона також повторно закликає до повного й ефективного виконання санкцій і до впровадження додаткових заходів для боротьби з їхнім обходом, зокрема через треті країни,

– йдеться у тексті.

Наголошується, що Європейський Союз готовий посилювати тиск на Росію. Зокрема й через ухвалення нових санкцій.

Важливо! Водночас відповідно до законодавства ЄС, активи Росії повинні залишатися замороженими. Вони перебуватимуть у такому стані, доки Росія не закінчить війну проти України та не компенсує їй збитки.