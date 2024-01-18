Захід все ще шукає спосіб передати Україні заморожені російські активи

Минуло майже два роки відтоді, як Сполучені Штати та їх союзники заморозили сотні мільярдів доларів російських іноземних активів у зв'язку з вторгненням Москви в Україну. Приблизно 300 мільярдів доларів російських коштів в Центральному банку Росії залишаються невикористаними.

Акценти змістилися

Ідея використання заморожених активів Росії набуває нового оберту, оскільки продовжена фінансова підтримка України від союзників стає нестабільною, а Конгрес США зайшов у "глухий кут" щодо надання додаткової підтримки.

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Однак є і певні негативні аспекти, оскільки використання глобальних фінансів як інструменту може пошкодити позиції долара США як світової домінуючої валюти. Нині ведуться дебати між представниками кількох країн щодо законності переказу цих грошей на користь України.

Цього тижня під час зустрічей Всесвітнього економічного форуму у Давосі, президент України Володимир Зеленський закликав ухвалити "сильне" рішення щодо заморожених активів, які знаходяться у західних банках, "на користь оборони від російської війни та реконструкції" України.

Путін любить гроші найбільше. Чим більше мільярдів він і його олігархи, друзі та спільники втрачають, тим більше ймовірність того, що він пожалкує про початок цієї війни,

— зазначав Зеленський.

Представники адміністрації Байдена, які раніше відкидали ідею передачі Україні заморожених активів, нині теж стали відкритими до неї.

Скільки коштів "заморозив" Захід

! Представники адміністрації застерігають, що навіть якщо буде знайдено юридичний спосіб переказу заморожених доларів Україні, то потреби в коштах на військову підтримку мають бути задоволені іншими засобами, оскільки допомога США військам України припинилася.

На початку російського вторгнення США та союзники заявили, що заблокували доступ до понад 600 мільярдів доларів, які Росія тримала за межами своїх кордонів. Вони також включають приблизно 300 мільярдів доларів коштів Російського центрального банку.

З того часу США та їх союзники продовжують вводити цільові санкції проти компаній і багатих еліт зі зв'язками з російським президентом Путіним.

! Остання оцінка збитків Всесвітнього банку в Україні, опублікована у березні 2023 року, оцінює витрати на відновлення і відновлення країни в розмірі 411 мільярдів доларів протягом наступних 10 років, що включає потреби у публічних і приватних коштах.

З моменту початку війни в лютому 2022 року Сполучені Штати надали Україні приблизно 111 мільярдів доларів на озброєння, обладнання, гуманітарну допомогу та іншу допомогу. Інші країни також надали Україні значну підтримку — Велика Британія оголосила про пакет допомоги в розмірі 3 мільярдів доларів у п'ятницю.