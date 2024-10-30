Кому можуть зупинити виплати у 2025 році

Наступного року на рахунки ВПО можуть не надійти пенсії, якщо на них не відбувалося руху коштів. Проте це не єдина причина, чому гроші можуть затримати.

Хто не отримає виплати

Дві категорії одержувачів пенсії можуть більше її не отримати згідно зі статтею 41 проєкту державного бюджету України на 2025 рік.

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До них належать:

які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року, якщо на їхніх банківських рахунках не відбувалося руху коштів протягом останніх 12 місяців;

які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, якщо пенсіонери своєчасно не пройшли обов'язкову ідентифікацію.

Український парламент має розглянути законопроєкт, який може вплинути на пенсійні виплати. У разі ухвалення, цей закон призведе до призупинення виплати пенсій відповідним особам. Щоб відновити виплати, ці пенсіонери повинні будуть подати заяву до регіонального управління Пенсійного фонду.