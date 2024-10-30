Хто не отримає виплати

Дві категорії одержувачів пенсії можуть більше її не отримати згідно зі статтею 41 проєкту державного бюджету України на 2025 рік.

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До них належать:

які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року, якщо на їхніх банківських рахунках не відбувалося руху коштів протягом останніх 12 місяців;

які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, якщо пенсіонери своєчасно не пройшли обов'язкову ідентифікацію.

Український парламент має розглянути законопроєкт, який може вплинути на пенсійні виплати. У разі ухвалення, цей закон призведе до призупинення виплати пенсій відповідним особам. Щоб відновити виплати, ці пенсіонери повинні будуть подати заяву до регіонального управління Пенсійного фонду.