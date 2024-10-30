Кто не получит выплаты

Две категории получателей пенсии могут больше ее не получить согласно статье 41 проекта государственного бюджета Украины на 2025 год.

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К ним относятся:

получившие статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года, если на их банковских счетах не происходило движения средств в течение последних 12 месяцев;

которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, если пенсионеры своевременно не прошли обязательную идентификацию.

Украинский парламент должен рассмотреть законопроект, который может повлиять на пенсионные выплаты. В случае принятия, этот закон приведет к приостановке выплаты пенсий соответствующим лицам. Чтобы возобновить выплаты, эти пенсионеры должны будут подать заявление в региональное управление Пенсионного фонда.