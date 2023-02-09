Велика Британія та ЄС готові використати російські активи для відбудови України

Велика Британія хоче використати заморожені російські активи, щоб допомогти у відбудові України. Країни Балтії та Польща також вважають, що ЄС повинен конфіскувати кошти, щоб почати відбудову країни.

Російські активи для відбудови України

Однак Велика Британія та країни ЄС хочуть не просто використати російські активи, а зробити це законним шляхом. Так, наприклад, юристи Євросоюзу вже знайшли підстави та можливі варіанти.

Читайте також Цифра безпрецедентна: генсек НАТО назвав суму допомоги Україні

Польща та країни Балтії теж закликали використати активи

На останньому дводенному саміті ЄС лідери Польщі, Латвії, Литви та Естонії закликали ЄС працювати швидше для передачі заморожених російських активів для відновлення та допомоги України, передає The Guardian.

Польща та країни Балтії хочуть, аби 300 мільярдів євро заморожених резервів центрального банку Росії були використані для допомогти переселенцям (ВПО) в Україні та початку відбудови країни.

Ці заморожені активи мають бути використані якомога швидше. Ми не можемо чекати, поки війна закінчиться і мирна угода буде підписана,

– написали четверо у спільному листі лідерам ЄС.

Велика Британія обмірковує ідею використання активів

ЄС заморозив російських активів на суму 68 мільярдів євро, а щонайменше 33,8 мільярда євро планують направити в рамках вище згаданого плану на відбудову України.

Прем'єр Ріші Сунак, під час візити Зеленського у Лондон, зазначив, що уряд його країни обмірковує ідею використання заморожених російських активів для допомоги у відбудові України, передає видання Іndependent.

Нині створюється незалежний фонд для збору підсанкційних російських активів. Сунак також розповів, що Велика Британія працює з країнами-союзниками, щоб з’ясувати, чи можна легалізувати використання цих активів, щоб допомогти сплатити величезні витрати на реконструкцію України.

Зараз ми працюємо з міжнародними партнерами через судовий процес, щоб використати ці активи для фінансування реконструкції України,

– розповів прем'єр Великої Британії.

Він підкреслив й те, що його країна є третім за величиною гуманітарним та економічним донором України, який запровадив та визнав вже наявні санкції проти Росії.

Ми гарантували, що виділені тут кошти будуть закладені в основу реконструкції України, і зараз ми працюємо з міжнародними партнерами через судовий процес, щоб використати ці активи для фінансування реконструкції України,

– поділився Сунак.

В Офіс президента України підтвердили, що Зеленський та Сунак обговорили можливість залучення британської сторони до післявоєнної відбудови України.