Чи зможе Україна отримати російські заморожені активи як репарації

Зараз Україна отримує допомогу в рахунок доходів від заморожених російських активів. Йдеться про ініціативу ERA. Однак, український уряд прагне домогтися повної конфіскації заморожених російських активів.

Як можуть бути використані заморожені російські активи

Член британського парламенту Ріші Сунак вважає, що конфіскація заморожених російських активів може розглядатися як перша плата за репарації від Росії для України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Сунак зазначає, що Москва очевидно буде зобов'язана виплатити ці репарації Києву після закінчення війни.

Ріші Сунак Член парламенту Великої Британії На цей час очевидним є дві речі: Україні потрібно більше ресурсів, і на Росію необхідно чинити більший тиск.

Сунак каже, що необхідно провести арешт заморожених російських активів. Таким чином буде частково компенсована шкода, яку завдала Україні Росія за час повномасштабної війни.

Розмір цих репарацій неминуче перевищить вартість російських державних активів у наших фінансових системах і фінансових системах наших союзників,

– додав Сунак.

Зверніть увагу! Сунак назвав арешт заморожених російських активів "розумним контрзаходом".