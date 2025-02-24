Не все так просто: чи зможе ЄС передати Україні заморожені російські активи

ЄС вивчає додаткові методи використання заморожених російських активів. Зокрема, їх застосування для відшкодування збитків, завданих Україні.

Чому ЄС не може передати Україні заморожені російські активи зараз

Серед посадовців ЄС тривають обговорення, відносно того, як можна використати заморожені російські активи у межах Міжнародної компенсаційної комісії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Вказаний механізм має бути створений під керівництвом Ради Європи. Його запуск, імовірно, відбудеться у 2025 році.

Зверніть увагу! Джерела Bloomberg кажуть, що ЄС розглядає варіант повної конфіскації заморожених російських активів. Це може статися, якщо Росія відмовиться відшкодовувати збитки.

Вартість конфіскованих активів буде компенсована зобов'язаннями Росії відшкодувати збитки в потенційній мирній угоді,

– зазначають джерела Bloomberg.

ЄС також розглядає передачу країнам-членам повноважень на конфіскацію суверенних активів Росії. Таким чином будуть компенсовані руйнування української енергетичної інфраструктури.

Посадовці ЄС з'ясовують зараз чи можна здійснити таку компенсацію через рішення Міжнародного кримінального суду.

Зауважте! Дані Bloomberg свідчать про те, що деякі країни не підтримують повну конфіскацію російських активів. Йдеться, зокрема, про Німеччину та Францію.