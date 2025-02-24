Почему ЕС не может передать Украине замороженные российские активы сейчас

Среди чиновников ЕС продолжаются обсуждения, относительно того, как можно использовать замороженные российские активы в рамках Международной компенсационной комиссии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Указанный механизм должен быть создан под руководством Совета Европы. Его запуск вероятно состоится в 2025 году.

Обратите внимание! Источники Bloomberg говорят, что ЕС рассматривает вариант полной конфискации замороженных российских активов. Это может произойти, если Россия откажется возмещать убытки.

Стоимость конфискованных активов будет компенсирована обязательствами России возместить убытки в потенциальной мирной сделке,

– отмечают источники Bloomberg.

ЕС также рассматривает передачу странам-членам полномочий на конфискацию суверенных активов России. Таким образом будут компенсированы разрушения украинской энергетической инфраструктуры.

Чиновники ЕС выясняют сейчас можно ли осуществить такую компенсацию через решение Международного уголовного суда.

Заметьте! Данные Bloomberg свидетельствуют о том, что некоторые страны не поддерживают полную конфискацию российских активов. Речь идет, частности, о Германии и Франции.