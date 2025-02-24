Еврокомиссия предложила Украине интеграцию в энергорынок Европы

Кроме того, он поможет обеспечить дальнейшую интеграцию в газовый сектор ЕС при условии, что Украина значительно ускорит необходимые рыночные реформы, передает 24 канал со ссылкой на ЕК.

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Так поддержка повысит безопасность поставок в Украине и более широком регионе. То есть таким образом комиссия поможет с необходимыми закупками газа.

В Еврокомиссии отметили, что полная интеграция Украины в энергетический рынок Евросоюза станет частью общих гарантий безопасности, которые может предоставить ЕС. Также это будет эффективной предпосылкой для восстановления, поскольку энергетическая безопасность является ключевым фактором для притока инвестиций в страну.

В частности пакет состоит из следующих пунктов:

содействие интеграции украинского рынка электроэнергии с ЕС до весны 2027 года (вместе с Молдовой) и дальнейшей интеграции в газовый сектор ЕС.

помощь в финансировании закупок газа, что приведет к созданию достаточных запасов газа для обеспечения безопасности поставок, а это будет иметь пользу как для Украины, так и для всего региона.

ускорение инвестиции в возобновляемую энергетику, что позволит создать до 1,5 ГВт генерирующих мощностей, а это примерно на 25% больше от общей мощности возобновляемой энергетики в Украине.

Обратите внимание! Мероприятия будут основываться на поддержке ЕС на сумму более 2 миллиардов евро. Поддержка будет предоставляться прежде всего через Фонд энергетической поддержки Украины, Механизм гражданской защиты ЕС и гуманитарную помощь и поступления от обездвиженных российских активов.