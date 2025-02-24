Почему фон де Ляйен прибыла в Украину

В понедельник утром президент Еврокомиссии прибыла в Киев поездом, чтобы отметить третью годовщину начала войны России против Украины, пишет 24 канал со ссылкой на Euronews.

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Ее визит происходит на фоне активных усилий Дональда Трампа по переговорам, которые вызывают беспокойство среди европейских союзников, опасаясь, что поспешное соглашение может оставить весь континент уязвимым перед экспансионизмом Кремля,

– говорится в материале.

В частности ожидается, что фон дер Ляйен объявит о пакете финансовой помощи в размере 3,5 миллиарда евро. Он должен обеспечить дополнительную ликвидность для напряженного бюджета Украины и способствовать закупке военной техники от отечественной промышленности.

Эти 3,5 миллиарда евро являются авансом в рамках большего пакета помощи в размере 50 миллиардов евро. Этот пакет Евросоюз создал в начале 2024 года, под названием "Механизм для Украины".

В тексте указано, что хотя Брюсселю удалось обеспечить финансовые потребности Украины на весь год, поставки вооружения после лета остается неопределенным.

Мы должны ускорить немедленную доставку оружия и боеприпасов. И это будет в центре нашей работы в ближайшие недели. Мы верим в свободную и суверенную Украину на ее пути в Европейский Союз, –

сказала фон дер Ляйен группе медиа, включая Euronews, по дороге в город.

В частности руководительница Еврокомиссии должна объявить об инициативе по интеграции Украины и Молдовы в энергетический рынок ЕС до конца года.

Заметьте! Этот визит стал девятым для фон дер Ляйен с начала полномасштабного вторжения, однако его контекст значительно отличается от предыдущих поездок.