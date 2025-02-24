Єврокомісія запропонувала України інтеграцію в енергоринок Європи

Крім того, він допоможе забезпечити подальшу інтеграцію в газовий сектор ЄС за умови, що Україна значно прискорить необхідні ринкові реформи, передає 24 канал з посиланням на ЄК.

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Так підтримка підвищить безпеку постачання в Україні та ширшому регіоні. Тобто таким чином комісія допоможе з необхідними закупівлями газу.

У Єврокомісії зазначили, що повна інтеграція України до енергетичного ринку Євросоюзу стане частиною загальних гарантій безпеки, які може надати ЄС. Також це буде ефективною передумовою для відновлення, оскільки енергетична безпека є ключовим фактором для припливу інвестицій в країну.

Зокрема пакет складається з наступних пунктів:

сприяння інтеграції українського ринку електроенергії з ЄС до весни 2027 року (разом з Молдовою) та подальшій інтеграції в газовий сектор ЄС.

допомогу у фінансуванні закупівель газу, що призведе до створення достатніх запасів газу для забезпечення безпеки постачання, а це матиме користь як для України, так і для всього регіону.

прискорення інвестиції у відновлювану енергетику, що дозволить створити до 1,5 ГВт генеруючих потужностей, а це приблизно на 25% більше від загальної потужності відновлюваної енергетики в Україні.

Зверніть увагу! Заходи ґрунтуватимуться на підтримці ЄС на суму понад 2 мільярди євро. Підтримка надаватиметься насамперед через Фонд енергетичної підтримки України, Механізм цивільного захисту ЄС та гуманітарну допомогу та надходження від знерухомлених російських активів.