Передача активів Росії для України: банки однієї з країн-союзниць виступили проти рішення

Банки Британії проти передачі Україні заморожених російських активів. Мова йде про 8 мільярдів фунтів стерлінгів (10,6 мільярда доларів).

Чому Лондон виступає проти передачі Україні активів Росії?

Причиною є відсутність гарантій щодо відшкодування збитків, якщо Росія матиме претензії, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Британські банкіри непокояться, що кредитні установи можуть зіткнутися з "серйозними юридичними ризиками". Зокрема їх хвилює законний бік питання.

Як зазначається у матеріалі, уряд створює прецедент, бо він ніколи не брав активи під контроль таким способом.

Зауважте! Зокрема інформація про те, які банки країни зберігають суверенні російські активи, є суворою таємницею.

Водночас Європейський Союз прагне вже у п’ятницю, 12 грудня, досягти домовленості щодо замороження російських активів. Про це пише Bloomberg.

Європейська комісія невдовзі представить відповідну пропозицію й планує фіналізувати угоду до кінця тижня.

Зокрема наразі всі 27 країн-членів ЄС повинні кожні шість місяців поновлювати рішення про замороження активів. Це викликає побоювання, що Угорщина (чи будь-хто інший) може накласти вето та надати можливість Москві повернути собі кошти.

Пропозиція Єврокомісії передбачатиме подовження шестимісячного циклу та вимогу лише кваліфікованої більшості для кожного поновлення. Це фактично гарантуватиме, що до 210 мільярдів євро російських активів залишатимуться на території ЄС,

– пояснили у матеріалі.

Виконавчий орган блоку фактичного використання коштів для кредитування України. Переважна більшість країн-членів підтримує таку стратегію.

Водночас деякі держави вагаються, а Угорщина активно виступає проти. Крім того, Угорщина пригрозила накласти вето на продовження інших санкцій проти Росії та навіть подати до суду на Єврокомісію.

Продовження замороження має вирішити головне занепокоєння Бельгії, яка гальмує план щодо кредиту. Бельгія заявляє, що може опинитися відповідальною за погашення кредиту. Через це Брюссель вимагає від ЄС і держав-членів надійних гарантій для мінімізації ризиків.

Важливо! Лідери ЄС планують затвердити кредит під час зустрічі в Брюсселі 18 грудня.

План кредитування, який комісія представила минулого тижня, передбачає передачу російських коштів Україні протягом наступних двох років для покриття базових потреб країни. Водночас додаткові кошти можуть бути виділені у 2028 році та пізніше.

Позика буде повернена лише у випадку, якщо Росія відшкодує завдані нею збитки під час війни.

Водночас Москва збереже юридичне право вимагати ці активи. І це викликає тривогу в Бельгії щодо можливих наслідків.

Що ще наразі відомо про заморожені активи?