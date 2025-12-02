Рішення щодо заморожених активів Росії: Макрон назвав дату, коли мають фіналізувати угоду

Країни Європейського Союзу вже незабаром планують завершити роботу над рішенням щодо заморожених європейських активів. Це мають зробити до наступної Європейської ради, тобто до Різдва.

Що відомо про рішення ЄС щодо російських заморожених активів?

Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон, передає 24 Канал з посиланням на його пресконференцію з президентом України Володимиром Зеленським.

Еммануель Макрон Президент Франції Що стосується заморожених російських активів, я від самого початку говорив, що ми знайдемо такий технічний варіант, який дасть змогу відповісти на всі законні питання, що виникають... Мета полягає в тому, щоб фіналізувати це до наступної Європейської ради, тобто до Різдва. Єврокомісія, до речі, оголосить відповідні рішення найближчими днями.

Макрон додав, що наразі потрібно "забезпечити надійний захист" у контексті заморожених активів Росії. І будь-які зміни повинні враховувати як збереження контролю над активами, так й дотримання міжнародних норм.

Зауважте! Президент Франції зазначив, що Україна має отримати передбачуваність та довгострокове фінансування її оборонних зусиль, а також підтримку армії на тривалу перспективу.

Нагадаємо, що Європейський центральний банк відмовився надати Україні позику. Про це пише FT.

Річ у тім, що це створює ризик для ринків та потенційної кризи ліквідності. До того ж це суперечить мандату банку.

Крім того, такий крок фактично означав би монетарне фінансування урядів, що заборонено договорами ЄС.

Що ще відомо про рішення щодо активів?