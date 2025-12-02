Решение по замороженным активам России: Макрон назвал дату, когда должны финализировать соглашение
- ЕС планирует вскоре завершить решение по замороженным российским активам российских активов о чем заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
- Макрон отметил необходимость обеспечения надежной защиты активов, сохранения контроля над ними и соблюдения международных норм.
Страны Европейского Союза уже вскоре планируют завершить работу над решением по замороженным европейским активам. Это должны сделать до следующего Европейского совета, то есть до Рождества.
Что известно о решении ЕС относительно российских замороженных активов?
Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, передает 24 Канал со ссылкой на его пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Читайте также "Репарационный кредит" под угрозой: в ЕС отказываются выполнять ультиматум Бельгии
Что касается замороженных российских активов, я с самого начала говорил, что мы найдем такой технический вариант, который позволит ответить на все законные вопросы, возникающие... Цель состоит в том, чтобы финализировать это до следующего Европейского совета, то есть до Рождества. Еврокомиссия, кстати, объявит соответствующие решения в ближайшие дни.
Макрон добавил, что сейчас нужно "обеспечить надежную защиту" в контексте замороженных активов России. И любые изменения должны учитывать как сохранение контроля над активами, так и соблюдение международных норм.
Заметьте! Президент Франции отметил, что Киев должен получить предсказуемость и долгосрочное финансирование ее оборонных усилий, а также поддержку армии на длительную перспективу.
Напомним, что Европейский центральный банк отказался предоставить Украине кредит. Об этом пишет FT.
Дело в том, что это создает риск для рынков и потенциального кризиса ликвидности. К тому же это противоречит мандату банка.
Кроме того, такой шаг фактически означал бы монетарное финансирование правительств, что запрещено договорами ЕС.
Что еще известно о решении по активам?
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европейский Союз в ближайшие дни представит юридическое предложение по замороженным активам России.
В частности Еврокомиссия хочет, чтобы соглашение было достигнуто до конца года.