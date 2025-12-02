Решение по замороженным активам России: Макрон назвал дату, когда должны финализировать соглашение

Страны Европейского Союза уже вскоре планируют завершить работу над решением по замороженным европейским активам. Это должны сделать до следующего Европейского совета, то есть до Рождества.

Что известно о решении ЕС относительно российских замороженных активов?

Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, передает 24 Канал со ссылкой на его пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также "Репарационный кредит" под угрозой: в ЕС отказываются выполнять ультиматум Бельгии

Эммануэль Макрон Президент Франции Что касается замороженных российских активов, я с самого начала говорил, что мы найдем такой технический вариант, который позволит ответить на все законные вопросы, возникающие... Цель состоит в том, чтобы финализировать это до следующего Европейского совета, то есть до Рождества. Еврокомиссия, кстати, объявит соответствующие решения в ближайшие дни.

Макрон добавил, что сейчас нужно "обеспечить надежную защиту" в контексте замороженных активов России. И любые изменения должны учитывать как сохранение контроля над активами, так и соблюдение международных норм.

Заметьте! Президент Франции отметил, что Киев должен получить предсказуемость и долгосрочное финансирование ее оборонных усилий, а также поддержку армии на длительную перспективу.

Напомним, что Европейский центральный банк отказался предоставить Украине кредит. Об этом пишет FT.

Дело в том, что это создает риск для рынков и потенциального кризиса ликвидности. К тому же это противоречит мандату банка.

Кроме того, такой шаг фактически означал бы монетарное финансирование правительств, что запрещено договорами ЕС.

Что еще известно о решении по активам?