200 мільярдів у ЄС та ще 5,5 у США: Зеленський розповів куди підуть гроші з активів Росії
- Заморожені російські активи на суму 200 мільярдів євро в ЄС і 5,5 мільярдів доларів у США можуть бути використані для відбудови України після війни.
- Зеленський обговорює фінансову підтримку з американськими та європейськими лідерами, зокрема для підтримки української армії та оборонного виробництва.
Президент наголосив, що заморожені у Європі російські активи можуть бути використані для відбудови України після завершення війни. Наразі Україна активно веде переговори щодо репараційних коштів і фінансової підтримки армії.
Про це розповідає 24 Канал із посиланням на відповідь Володимира Зеленського на питання журналістів.
Куди будуть спрямовані репараційні кошти з російських активів?
Зеленський зазначив, що під час зустрічей з американськими представниками у Берліні обговорювалось питання фінансування відбудови України. Штати та європейські країни висловили готовність підтримати Україну у цьому, проте деталей наразі немає.
Сьогодні ми говоримо про репараційні гроші не тільки в сенсі відбудови. Якщо це війна, то нам потрібні ці гроші, потрібне таке рішення, щоб підтримати нашу армію і наше оборонне виробництво. Безумовно, і європейське, безумовно, і ракети для ППО зі Сполучених Штатів Америки,
– наголосив президент.
За його словами, Україна намагатиметься зробити усе можливе для дипломатичного врегулювання війни. Якщо мирний план все ж не вдасться погодити, усі заморожені російські активи підуть на відбудову українських міст. Зеленський уточнив, що на розгляді близько 200 мільярдів, які перебувають на території ЄС, а також 5 – 5,5 мільярдів доларів у США.
Наразі президент України летить у Брюссель, де зустрінеться із лідерами європейських країн перед самітом.
"Я буду розмовляти з усіма лідерами доводити наші аргументи й дуже сподіваюсь, що ми можемо отримати позитивне рішення. Без цього буде велика проблема для України", – сказав він.
Чи підтримує ЄС використання російських заморожених активів?
У четвер, 18 грудня, у Брюсселі на саміті лідерів ЄС політик мають визначити фінансову підтримку України, зокрема через спрямування заморожених російських активів.
Більшість країн ЄС підтримують таке рішення, однак низка проросійських представників країн ЄС, як-от Віктор Орбан та Андрій Бабіш із Чехії блокують фінансування. Вони наполягають сконцентруватись на власних проблемах держав, взаєминах із США, та навіть Росією, а не на потребах України.
Водночас президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ключовим питанням на зустрічі буде фінансова підтримка України, а "найближчі дні стануть вирішальним кроком для забезпечення цього". Також вона окреслила два варіанти для ЄС – позика Україні або нове спільне запозичення.