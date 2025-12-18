На рассмотрении 200 миллиардов: Зеленский объяснил, куда уйдут деньги из замороженных активов России
- Замороженные российские активы на сумму 200 миллиардов евро в ЕС и 5,5 миллиардов долларов в США могут быть использованы для восстановления Украины после войны.
- Зеленский обсуждает финансовую поддержку с американскими и европейскими лидерами, в частности для поддержки украинской армии и оборонного производства.
Президент подчеркнул, что замороженные в Европе российские активы могут быть использованы для восстановления Украины после завершения войны. Сейчас Украина активно ведет переговоры относительно репарационных средств и финансовой поддержки армии.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ответ Владимира Зеленского на вопрос журналистов.
Куда будут направлены репарационные средства из российских активов?
Зеленский отметил, что во время встреч с американскими представителями в Берлине обсуждался вопрос финансирования восстановления Украины. Штаты и европейские страны выразили готовность поддержать Украину в этом, однако деталей пока нет.
Сегодня мы говорим о репарационные деньги не только в смысле восстановления. Если это война, то нам нужны эти деньги, нужно такое решение, чтобы поддержать нашу армию и наше оборонное производство. Безусловно, и европейское, безусловно, и ракеты для ПВО из Соединенных Штатов Америки,
– подчеркнул президент.
По его словам, Украина будет пытаться сделать все возможное для дипломатического урегулирования войны. Если мирный план все же не удастся согласовать, все замороженные российские активы пойдут на восстановление украинских городов. Зеленский уточнил, что на рассмотрении около 200 миллиардов, которые находятся на территории ЕС, а также 5 – 5,5 миллиардов долларов в США.
Сейчас президент Украины летит в Брюссель, где встретится с лидерами европейских стран перед саммитом.
"Я буду разговаривать со всеми лидерами доказывать наши аргументы и очень надеюсь, что мы можем получить положительное решение. Без этого будет большая проблема для Украины", – сказал он.
Поддерживает ли ЕС использование российских замороженных активов?
В четверг, 18 декабря, в Брюсселе на саммите лидеров ЕС политики должны определить финансовую поддержку Украины, в частности через направление замороженных российских активов.
Большинство стран ЕС поддерживают такое решение, однако ряд пророссийских представителей стран ЕС, например Виктор Орбан и Андрей Бабиш из Чехии блокируют финансирование. Они настаивают сконцентрироваться на собственных проблемах государств, взаимоотношениях с США, и даже Россией, а не на потребностях Украины.
В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ключевым вопросом на встрече будет финансовая поддержка Украины, а "ближайшие дни станут решающим шагом для обеспечения этого". Также она очертила два варианта для ЕС – займ Украине или новое совместное заимствование.