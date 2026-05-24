"Це ще не кінець": у ЄС знову згадали про заморожені активи Росії

Раніше Євросоюзобрав компромісний варіант підтримки України – кредит на 90 мільярдів євро замість повної конфіскації заморожених російських активів. Однак заклики повернутися до ідеї такого використання коштів країни-агресорки й досі лунають.

Чи можуть віддати російські гроші Україні?

Нещодавно це питання вкотре порушив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис. Деталі передає Politico.

Нагадаємо, рішення про безвідсоткову позику для Києва ухвалили після юридичних застережень з боку Бельгії та політичного спротиву окремих країн, зокрема Угорщини. Водночас європейські лідери не виключили можливості використання заморожених коштів у майбутньому – якщо Росія не виплатить Україні репарації.

За словами литовського міністра, після погодження кредиту питання активів країни-агресорки фактично відійшло на другий план, однак тепер його варто знову повернути до порядку денного.

Будрис переконаний, що ці гроші залишаються "реальним ресурсом підтримки України" та важелем тиску на Росію для переговорів.

Я з нетерпінням чекаю на обговорення цього питання. Воно не закрите,

– наголосив політик.

Ба більше, погоджений кредит на 2026 – 2027 роки навряд чи повністю покриє фінансові потреби Києва, якому навіть після завершення нинішньої програми знадобляться значні кошти, зокрема на безпеку та оборону. "Хто вірить, що після цих двох років незабаром не буде потреби в грошах?" – аргументує литовець.