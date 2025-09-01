Росія не отримає назад заморожені активи: у ЄС поставили чітку умову
- ЄС заморозив російські активи на суму понад 200 мільярдів євро, які не будуть повернені Росії без відшкодування збитків Україні.
Російські активи залишаються заблокованими в ЄС до виплати репарацій, а питання їх використання обговорюється на найвищому рівні.
На території ЄС заморозили російських активів на суму понад 200 мільярдів євро за вторгнення в Україну. І ЄС не збирається повертати Москві її заморожені активи одразу після припинення вогню.
Що говорять в ЄС про заморожені активи Росії?
Російські кошти будуть заблоковані в ЄС, доки Москва не відшкодує Києву заподіяну нею шкоду під час війни. Про це заявила верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Виступаючи перед неформальною зустріччю глав МЗС європейських країн у Копенгагені, Каллас зазначила, що питання заморожених активів має "певні чутливі моменти". Однак можливі ризики їх використання потрібно обговорювати.
Нам треба глибоко зануритися в тему заморожених активів. Є за і проти. але ми навіть не можемо уявити, що у випадку припинення вогню ці активи повернуть Росії без того, щоб вона виплатила репарації,
– наголосила Каллас.
Також головна дипломатка Європи додала, що наразі Росія чітко демонструє, що "не хоче миру", попри активні зусилля на найвищому рівні для організації переговорів між Москвою та Києвом.
Що відомо про заморожені російські активи?
У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення до України, західні країни заморозили приблизно 300 мільярдів доларів резервів Центробанку Росії. Основна частина цих активів зосереджена в Європі, зокрема у бельгійському депозитарії Euroclear та французькому Clearstream. Інша їхня частина перебуває у США, Японії та державах G7.
Як використовують російські активи?
Відсотки від заморожених активів Росії Європа використовує для фінансової допомоги України. Зокрема, цими коштами оплачують закупівлю зброї, яку ЄС постачає Києву. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що фактично Росія оплачує ту зброю, яку буде використовувати Україна проти неї на полі бою.
Україна, країни Балтії та Польща вже давно закликають Євросоюз повністю конфіскувати російські кошти. Однак деякі країни ЄС, зокрема, Франція, Німеччина та Бельгія виступають проти цього. Вони ставлять під сумнів правові підстави використання заморожених активів Москви. Натомість пропонують почекати до завершення війни.
Втім після атаки на Київ 28 серпня Урсула фон дер Ляєн знову підняла тему заморожених активів Глава Єврокомісії заявила, що ЄС продовжить тиснути на Кремль і в рамках цього розгляне не лише 19-й пакет санкцій проти Росії, але продовжить роботу щодо російських коштів. Країни Євросоюзу обговорять можливість використання активів Москви для потреб оборони й відновлення України.