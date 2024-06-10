Україна прагне дізнатися про рахунки російського Центробанку у бельгійському банку

Україна продовжує боротьбу з активами, що належать росіянам. Це надважливо, оскільки наявність цих ресурсів сприяє продовженню агресії Росії проти України.

Чого вимагає Україна

Україна звернулась до Міністерства юстиції Бельгії із запитом посприяти виявленню рахунку, який імовірно належить російському Центробанку. Українська сторона прагне отримати ці кошти, як компенсацію.

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Очікувана сума складає 190 мільярдів євро. Відомо, що це пов'язано з кримінальною справою проти глави російського Центробанку Ельвіри Набіулліної.

Українська влада прагне, аби світова спільнота сприяла використанню активів росіян на благо України. Важливим є і розуміння, що, у тому числі завдяки цим "запасам" російські урядовці мають змогу активно фінансувати війну.

Чи покриють російські активи збитки

У прогнозі Світового банку йдеться, що станом на кінець 2023 року збитки, які Україні нанесла Росія, сягнули 499 мільярдів євро. Своєю чергою сума заморожених російських активів на рахунках Euroclear у 2,5 раза менша.

При цьому, європейські лідери мають певне занепокоєння відносно дій, які Росія може здійснювати у відповідь на замороження. Йдеться про конфіскацію активів, що належать громадянам інших країн на російській території.