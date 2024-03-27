Заморожені російські активи: ЄС розпочав роботу над підготовкою рішення щодо передання доходів

У Брюсселі посли держав – членів ЄС провели перший раунд переговорів щодо використання доходів від заморожених активів Росії для допомоги Україні. Посли планують повернуться до обговорення питання наступного тижня.

Про це повідомив високопосадовець ЄС "офф рекордс", передає кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя.

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Дискусія була дуже позитивною, і держави-члени широко привітали пропозицію, зроблену високим представником і комісією, в тому числі щодо використання прибутку на військові цілі на 90% через Європейський фонд миру,

– сказав співрозмовник.

Технічна робота розпочнеться наступного тижня після Великодніх свят у Євросоюзі. Посли знов повернуться до цього питання під час зустрічі 15 квітня.

На що можуть піти прибутки від активів російського ЦБ

90% буде направлено до Європейського фонду миру на додачу до вже виділених 5 мільярдів євро на 2024 рік, аби посилити військову підтримку України.

10% – спрямують до нового бюджету ЄС, звідки кошти перенаправлять на потреби реконструкції України, а також на збільшення потужностей української оборонної промисловості.

Україна розраховує отримати прибутки від заморожених активів російського Центробанку. Мовиться про суму близько 3 мільярдів євро.