Щороку по 3 мільярди: Єврокомісія пропонує передати Україні доходи від заморожених активів Росії

Єврокомісія передала до Ради ЄС пропозицію щодо використання доходів від заморожених російських активів. Щороку Україна може отримувати приблизно 3 мільярди євро на рік.

Про це повідомив верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Єврокомісія пропонує направити 90% від цих надходжень до Європейського фонду миру на додаток до вже виділених п’яти мільярдів євро на 2024 рік. За словами Борреля, це посилить військову підтримку України.

Ми вважаємо, що дохід від цих іммобілізованих активів складатиме близько 3 мільярдів доларів на рік,

– сказав Жозеп Боррель.

Ще 10% від цих доходів спрямують до нового бюджету ЄС. Звідти їх спрямують на потреби реконструкції України, а також на збільшення потужностей української оборонної промисловості.

Тепер цю пропозицію мають розглянути держави-члени ЄС і досягти угоди під час засідання Ради ЄС.

Частка російських активів, яка перебуває у Європі – орієнтовно 200 мільярдів євро.