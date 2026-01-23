"Будемо боротися": Зеленський відреагував на пропозицію Путіна щодо заморожених активів

Російський диктатор Володимир Путін хоче використати частину активів Москви, заморожених у США, на відновлення своїх же територій. Проте Україна боротиметься за усі ці кошти.

Чому Україна боротиметься за російські активи?

Про це під час спілкування із журналістами розповів президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Дивіться також Отримати заморожені активи Росії: альтернативний шлях, який не помічає українська влада

Глава держави наголосив, що Росія є агресором, і це визнав увесь світ. Тому буде справедливо, якщо її кошти підуть на відновлення України, яка постраждала від цієї агресії.

Володимир Зеленський Президент України Безумовно, ми будемо боротися, і це абсолютно справедливо, щодо використання всіх заморожених російських активів. Вони (Росія – 24 Канал) розпочали цю війну, тому в цій ситуації ми відновлюємося після наслідків агресії Росії.

Зеленський додав, що українська сторона спілкувалася з американською щодо активів Росії, заморожених у США. Київ розраховує на ці кошти, щоб відновити території України, які постраждали від російської війни.

Президент додав, що віддати ці кошти Росії було б дивним.

Росія – сторона агресор, і вона просить десь гроші, нехай навіть заморожені, але вони заморожені через їх агресію, і вони хочуть їх використовувати для відновлення своєї частини. Виглядає, чесно кажучи, нонсенс, дивно виглядає,

– зауважив президент.

Важливо! За оцінками, після початку повномасштабної війни країни Заходу заморозили близько 300 мільйонів доларів російських активів у відповідь на агресію Москви. Основна частина цих коштів знаходиться у Європі. У американських фінансових установах, за даними Reuters, зберігається лише близько 7 мільярдів доларів активів Росії.

Як Путін хоче використати заморожені активи?

У Кремлі вигадали свою схему використання заморожених активів Росії. Нещодавно Путін завив, що готовий направити до Ради миру для Гази, яку ініціював американський президент Дональд Трамп, 1 мільярд доларів. Але ці кошти мають взяти із заморожених колишньою адміністрацією США активів Кремля.

При цьому диктатор зазначив, що погодився на такий крок нібито через "особливі відносини з палестинським "народом".

Ба більше, залишки заморожених активів він пропонує використати на відновлення територій, які постраждали під час бойових дій, після укладення миру. Але є нюанс – на відновлення російських територій, зокрема, Курської області.

Зауважте! Трамп, до речі, відгукнувся на пропозицію Путіна спрямувати мільярд до Ради миру із заморожених активів. Він вважає, чудовим те, що глава Кремля "використовує свої гроші" для внеску, пише CNN.

Що відомо про заморожені активи Росії?