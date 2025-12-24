Зараз цей підхід триває на юридичному фронті – через позови приватних осіб проти держави-агресора.

Як зауважило видання Українські Новини, приватні ініціативи щодо стягнення російських активів через цивільні суди відкривають перед країною шлях до величезних компенсацій, передає 24 Канал.

Що відомо?

Прецедентне рішення Печерського районного суду Києва про стягнення 12,2 мільярда доларів на користь фізичної особи демонструє, як правові інструменти можуть працювати на посилення національної безпеки. З огляду на готовність позивачів спрямовувати стягнуті кошти до спеціальних фондів відновлення України та підтримки ЗСУ, а також зважаючи на те, що сукупна сума вимог із урахуванням штрафних санкцій уже перевищує один трильйон доларів США, цей механізм стає реальним джерелом довгострокової фінансової підтримки країни. Водночас, як зазначає редакція, для легалізації таких рішень у європейських юрисдикціях необхідна чітка й рішуча політична підтримка з боку Банкової.

Журналісти наголосили на потребі ретельного огляду економічного впливу на державу такі цивільні позови. Редакція вважає, що Володимир Зеленський міг би взяти на себе провідну роль у цьому питанні, давши Уряду доручення ретельно вивчити всі юридичні можливості та порушити питання отримання такої компенсації в Європі на вищому рівні – мовиться про пряму комунікацію з керівництвом Польщі та інших європейських країн.

Зараз суди в Європі зволікають з виконанням рішень – вони побоюються брати на себе одноосібну відповідальність за такі кроки і не розуміють офіційну позицію європейської влади. Саме тому виникає потреба у тісному поєднанні юридичного процесу та політичної підтримки.

Активні дії Банкової та системна комунікація з лідерами Європи можуть суттєво прискорити рішення європейських судів і відкрити шлях до примусового стягнення заморожених російських коштів.

Влада має припинити ігнорувати шанс на отримання мільярдів заморожених російських активів, що вкрай потрібні Україні. Саме реалізація рішень у цивільних справах проти РФ та Центрального банку РФ дозволить Україні і утримувати професійну та боєздатну армію, і забезпечити ефективну боротьбу з агресором, і це позбавить Росію можливості оплачувати агресію проти України. Минулорічне рішення Печерського районного суду м. Києва є не лише унікальним, але наразі єдиним законним механізмом звернення стягнення на активи Російської Федерації,

– вказують у матеріалі.

Більше того, це значно простіший і швидший шлях до отримання заморожених російських активів, ніж механізм, яким Україна користується нині. Такий підхід має принципове значення не лише для безпеки України, а й для формування стійкої безпекової архітектури в усій Європі, пишуть там.