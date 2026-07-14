Тільки до 31 липня: як українці можуть заощати на комуналці

Українці можуть заощадити гроші на оплаті комунальних рахунків. Зокрема, йдеться про можливість сплатити за газ.

Як заощадити на комуналці у липні

Наразі можна скористатися грішми на картці Нацкешбеку, про що повідомили у Нафтогазі.

Кошти, які накопичені на рахунку Національного кешбеку, можна витратити до 31 липня. Тому є ще кілька тижнів, аби сплатити комунальну послугу сама кешбеком.

Якщо ви ще не встигли скористатися коштами, спрямуйте їх на оплату газу,

– йдеться у повідомленні

Зробити це можна за кілька хвилин через зручні сервіси:

застосунок КУБ;

особистий кабінет;

сам сайт Нафтогазу.

Слід додати, що Національний кешбек дійсно слід використати до 31 липня. Про це повідомляли раніше у Дії.

Якщо ж після цієї дати буде якийсь "залишок", то він просто повернеться до державного бюджету.

Таким чином, українці можуть використати кешбек до кінця поточного місяця. А вже з 3 липня українці отримують виплати за квітень.

Що ще відомо про чинні комунальні послуги

За розподіл газу можуть не платити деякі українці. Йдеться про мешканців багатоквартирних будинків, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російських обстрілів.

Водночас ціни на газ у серпні не планують підвищувати. Вартість послуги залишиться фіксованою.