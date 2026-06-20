Хто зможе не платити за розподіл газу?

Мешканці багатоквартирних будинків, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російських обстрілів, можуть отримати право не сплачувати за розподіл природного газу та низку супутніх послуг. Відповідні зміни вже підтримала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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Вона хвалила проєкт постанови, який передбачає зміни до Кодексу газорозподільних мереж та типових договорів на розподіл природного газу і технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем.

Нововведення стосуватимуться побутових споживачів, які через руйнування або суттєве пошкодження житла фактично не мають можливості користуватися газопостачанням.

Таким чином регулятор приводить чинні правила у відповідність до закону №4825-ІХ, який набув чинності 15 квітня 2026 року та передбачає призупинення нарахування комунальних платежів за пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії Росії майно.

Які платежі планують призупинити?

Якщо постанову остаточно ухвалять, власники пошкодженого або зруйнованого житла зможуть не сплачувати низку обов'язкових платежів. Зокрема, їм не нараховуватимуть плату за розподіл природного газу, не потрібно буде оплачувати технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

А також тимчасово скасують обов'язок щомісяця передавати показники газового лічильника оператору газорозподільної мережі. Такі правила діятимуть протягом періоду, коли нарахування офіційно призупинені.

За що українці платять у квитанції за розподіл газу?

Чимало споживачів помилково вважають, що платіж за розподіл газу є оплатою самого палива. Насправді ця квитанція покриває витрати на доставку газу до оселі та підтримку всієї газорозподільної інфраструктури.

До тарифу входять витрати на утримання й ремонт газових мереж, роботу аварійних служб, технічне обслуговування обладнання, контроль безпеки системи та забезпечення безперебійного транспортування природного газу. Адже саме ці кошти дозволяють операторам газорозподільних мереж підтримувати систему в належному технічному стані та забезпечувати безпечне постачання газу споживачам.

Чому платіж нараховують навіть без споживання газу?

Розмір плати за розподіл природного газу не залежить від того, скільки газу родина використала у конкретному місяці. Нарахування здійснюється за іншим принципом: оператор бере обсяг газу, спожитого домогосподарством за попередній газовий рік, ділить його на 12 рівних частин і множить на чинний тариф для відповідного регіону.