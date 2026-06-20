Кто сможет не платить за распределение газа?

Жители многоквартирных домов, которые были повреждены или разрушены в результате российских обстрелов, могут получить право не платить за распределение природного газа и ряд сопутствующих услуг. Соответствующие изменения уже поддержала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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Она одобрила проект постановления, который предусматривает изменения в Кодекс газораспределительных сетей и типовые договоры на распределение природного газа и техническое обслуживание внутридомовых систем.

Нововведения коснутся бытовых потребителей, которые из-за разрушения или существенного повреждения жилья фактически не имеют возможности пользоваться газоснабжением.

Таким образом, регулятор приводит действующие правила в соответствие с законом № 4825-IX, который вступил в силу 15 апреля 2026 года и предусматривает приостановку начисления коммунальных платежей за имущество, поврежденное или уничтоженное в результате вооруженной агрессии России.

Какие платежи планируется приостановить?

Если постановление будет окончательно принято, владельцы поврежденного или разрушенного жилья смогут не уплачивать ряд обязательных платежей. В частности, им не будут начислять плату за распределение природного газа, не нужно будет оплачивать техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

А также временно отменят обязанность ежемесячно передавать показания газового счетчика оператору газораспределительной сети. Такие правила будут действовать в течение периода, когда начисления официально приостановлены.

За что украинцы платят в квитанции за распределение газа?

Многие потребители ошибочно полагают, что платеж за распределение газа является оплатой самого топлива. На самом деле эта квитанция покрывает расходы на доставку газа в дом и содержание всей газораспределительной инфраструктуры.

В тариф входят расходы на содержание и ремонт газовых сетей, работу аварийных служб, техническое обслуживание оборудования, контроль безопасности системы и обеспечение бесперебойной транспортировки природного газа. Ведь именно эти средства позволяют операторам газораспределительных сетей поддерживать систему в надлежащем техническом состоянии и обеспечивать безопасную подачу газа потребителям.

Почему плату начисляют даже при отсутствии потребления газа?

Размер платы за распределение природного газа не зависит от того, сколько газа семья использовала в конкретном месяце. Начисление осуществляется по другому принципу: оператор берет объем газа, потребленного домохозяйством за предыдущий газовый год, делит его на 12 равных частей и умножает на действующий тариф для соответствующего региона.