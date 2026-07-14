Как сэкономить на коммунальных услугах в июле
Сейчас можно воспользоваться средствами на карте "Нацкешбек", о чем сообщили в "Нафтогазе".
Средства, накопленные на счете Национального кэшбека, можно потратить до 31 июля. Поэтому у вас еще есть несколько недель, чтобы оплатить коммунальные услуги именно с помощью кэшбека.
Если вы еще не успели воспользоваться средствами, направьте их на оплату газа,
– говорится в сообщении
Сделать это можно за несколько минут через удобные сервисы:Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- приложение КУБ;
- личный кабинет;
- сам сайт "Нафтогаза".
Следует добавить, что Национальный кэшбэк действительно нужно использовать до 31 июля. Об этом ранее сообщали в "Дії".
Если же после этой даты останется какой-то "остаток", то он просто вернется в государственный бюджет.
Таким образом, украинцы могут использовать кэшбэк до конца текущего месяца. А уже с 3 июля украинцы получат выплаты за апрель.
Что еще известно о действующих коммунальных услугах
За распределение газа могут не платить некоторые украинцы. Речь идет о жителях многоквартирных домов, которые были повреждены или разрушены в результате российских обстрелов.
В то же время цены на газ в августе повышать не планируют. Стоимость услуги останется фиксированной.