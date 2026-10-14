Менші суми в платіжках: як налаштувати опалення, щоб не переплачувати за тепло

Постійно залишати опалення у житловому приміщенні не завжди вигідно. Але універсального рішення для кожної квартири чи будинку не існує, адже все впирається у тип обладнання та рівень теплоізоляції.

Від чого залежать реальні витрати на тепло

Газові котли, електричні обігрівачі й теплові насоси працюють за різними принципами, тому однаковий підхід до них дасть абсолютно різні суми в платіжках, про що пише Express.

Власникам газових котлів фахівці радять програмувати систему так, щоб вона активно нагрівала оселю перед пробудженням або поверненням з роботи. На час тривалої відсутності температуру варто знижувати, що дозволить зменшити витрати під час опалювального сезону, оскільки приміщення швидко прогрівається після запуску системи.

А от для власників теплових насосів правила інші. Це обладнання найефективніше працює тривалий час за помірної температури теплоносія, тому різкі зміни налаштувань лише вдарять по його ефективності.

Фахівці радять підтримувати стабільну температуру, коригуючи її залежно від погоди. Якщо приміщення сильно охолоне між циклами нагрівання, системі знадобиться значно більше дорогої енергії для відновлення комфорту.

Зауважте! Але не означає цілодобову роботу на повну потужність – результат залежить від заводських налаштувань та автоматики.

Найпростіший спосіб знайти ідеальний баланс для гаманця – протестувати різні режими. Наприклад, кілька днів користуватися звичними налаштуваннями, а потім спробувати інший графік, порівнявши споживання газу чи електроенергії. Головне – робити це за однакової погоди надворі, інакше експеримент буде некоректним.

Нагадаємо, що опалювальний сезон в Україні не настає у конкретну дату. Тепло починають подавати, коли середня температура тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль.

Зокрема, українці можуть отримати зимову підтримку у сумі 19 400 гривень. Подати заявку можна до 30 жовтня 2026 року.