Про це в ефірі 24 Каналу говорили з експертом з енергетики Геннадієм Рябцевим. За його словами, в Україні запровадили плани стійкості для окремих регіонів та міст, за допомогою яких мало б бути зрозуміло, наскільки та чи інша громада справді готова до зими та до обстрілів енергетики. Але це не так.

В чому проблема планів стійкості?

Як наголосив Рябцев, часто плани стійкості – не про стійкість, а про кількість виконаних заходів. Чиновник може поставити галочку, що поїхав домовитися про постачання. Однак самі переговори пройдуть без результату. Та в плані вже вказано, що це завдання виконане.

Саме тому визначити готовність можна лише фактично за результатом. До прикладу, зараз у Києві в більшості жителів міста є електроенергія. Відключення порівняно невеликі. Але все ж таки вони є.

Виникає питання. А чому? Це через План стійкості? Можна сказати, що й ні. В цих планах йдеться в основному про гігавати, мільйони тонн. Взагалі про тоннаж обладнання, яке нам надали. Але там нічого не було про захист відкритих розподільчих пристроїв, магістральних мереж, по яких можуть прилетіти дрони і розбити все вщент,

– зазначив Рябцев.

Окрім цього, є питання щодо фінансування планів стійкості. Фактично плани щодо окремих регіонів та міст були погоджені без загального плану стійкості України. До того ж на все це не вистачало грошей.

На реалізацію усіх планів потрібно було 278 мільярдів гривень. В бюджетів виділили 50 мільярдів, а з місцевих можна було назбирати ще 10 мільярдів. А звідки інші гроші взяти? Плани не виконали і будуть шукати винних,

– підкреслив Рябцев.

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На його думку, спершу потрібно було б прописати загальний план стійкості України, який базувався б на наявних ресурсах. А вже після цього визначати пріоритетні завдання. Одне з них – забезпечити усі об'єкти критичної інфраструктури автономними джерелами живлення.

Резервне живлення працює 2 години, а автономне – поки маєте паливо. Які критичні об'єкти? Наприклад, водоканали. Кияни на лівому березі нещодавно сиділи без води. Чому? Бо немає автономного джерела живлення,

– зауважив Рябцев.