Як можна заощадити електроенергію: поради спеціаліста

Зекономити на ЖКП можливо. Для цього необхідно дотримуватись певних правил і використовувати методи енергоефективності.

Як витрачати менше електроенергії

Значна кількість електроенергії витрачається взимку через опалення. Спеціаліст з енергоефективності Володимир Куземко розповів 24 Каналу, як можна заощадити на ЖКП.

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Володимир Куземко Спеціаліст з енергоефективності Спробуйте, щоб культура економії стала вашим внутрішнім сімейним стандартом і гарним прикладом для інших. Саме з таких організаційних методів і починаються можливості, а згодом і реальні цифри зекономлених коштів для вашої сім’ї та країни в цілому. Уявіть, якщо кожна сім’я в наступному місяці споживатиме хоча б на 1 кіловат менше електроенергії, скільки це буде для багатомільйонної країни?

Як на думку Куземко можна економити значну кількість електроенергії вдома:

вимикайте світло, коли покидаєте приміщення;

завжди вимикайте телевізор, перш ніж лягти спати;

використовуйте режим "еко" у вашій техніці;

зверніть увагу на LED-лампи і замініть ними звичайні;

вимикайте техніку з розетки.

Варто зазначити, що LED-лампи є дорожчими за класичні лампи розжарювання. Однак, за словами Куземко, вони окупаються за менш ніж 4 місяці.

Лампи старого зразка, окрім того, що яскраво світять і виконують свої функції, ще й нагріваються. Ось ця додаткова енергія на нагрів – це саме те, за що ми переплачуємо. Тому сфера використання ламп розжарювання залишається досить обмеженою,

– вважає Куземко.

Важливо поступово переходити на сучасну техніку, оскільки вона набагато більше підпадає під параметри енергоефективності. Необхідно також враховувати індивідуальні аспекти вашого домогосподарства. До прикладу, власники приватних будинків можуть обладнати системи опалення через тверде паливо: вугілля, брикети чи дрова.