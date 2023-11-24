Кому у грудні скасують субсидію
Субсидія частково покриває платіжки. Її можна отримати як на усі ЖКП, так і на окремі послуги.
Читайте також Зростання ВВП України прискорилося до 10%
Розмір субсидій також визначається індивідуально. Оскільки на це впливає комуналка окремо взятого домогосподарства.
Аудит наданих субсидій відбувається постійно. Це потрібно для того, аби ефективно використовувати бюджетний ресурс. Зокрема, у 2023 році такііі видатки становлять 37, 9 мільярдів гривень.
Чому можуть скасувати субсидію:
- помер отримувач субсидії (заявник);
- комісія виявила прихований дохід в родині;
- зміна у складі сім'ї;
- борги за ЖКП перевищили 680 гривень;
- родина придбала авто, якому менш як 5 років;
- у сім'ї є депозит понад 100 тисяч гривень;
- отримувач субсидії придбав банківські метали або валюту на понад 100 тисяч гривень.
Як оформити субсидію
Подати заяву на отримання субсидії можна онлайн і офлайн. Для цього потрібно звернутися у ПФУ або скористатися сервісом послуг у застосунку Дія.
Для подачі заяви необхідно надати такі документи:
- сама заява;
- декларація про доходи;
- свідоцтво про право власності на житло або договір оренди.