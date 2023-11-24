Кому у грудні скасують субсидію

Субсидія частково покриває платіжки. Її можна отримати як на усі ЖКП, так і на окремі послуги.

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Розмір субсидій також визначається індивідуально. Оскільки на це впливає комуналка окремо взятого домогосподарства.

Аудит наданих субсидій відбувається постійно. Це потрібно для того, аби ефективно використовувати бюджетний ресурс. Зокрема, у 2023 році такііі видатки становлять 37, 9 мільярдів гривень.

Чому можуть скасувати субсидію:

помер отримувач субсидії (заявник);

комісія виявила прихований дохід в родині;

зміна у складі сім'ї;

борги за ЖКП перевищили 680 гривень;

родина придбала авто, якому менш як 5 років;

у сім'ї є депозит понад 100 тисяч гривень;

отримувач субсидії придбав банківські метали або валюту на понад 100 тисяч гривень.

Як оформити субсидію

Подати заяву на отримання субсидії можна онлайн і офлайн. Для цього потрібно звернутися у ПФУ або скористатися сервісом послуг у застосунку Дія.

Для подачі заяви необхідно надати такі документи:

сама заява;

декларація про доходи;

свідоцтво про право власності на житло або договір оренди.

Зверніть увагу! ВПО можуть отримати субсидію без вказування місця проживання.