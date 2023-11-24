Как тратить меньше электроэнергии

Значительное количество электроэнергии тратится зимой из-за отопления. Специалист по энергоэффективности Владимир Куземко рассказал 24 Каналу, как можно сэкономить на ЖКУ.

Читайте также Почему вам отменят субсидию в декабре: в ПФУ назвали причины

Владимир Куземко Специалист по энергоэффективности Попытайтесь, чтобы культура экономии стала вашим внутренним семейным стандартом и хорошим примером для других. Именно с таких организационных методов и начинаются возможности, а затем и реальные цифры сэкономленных средств для вашей семьи и страны в целом. Представьте, если каждая семья в следующем месяце потребит хотя бы на 1 киловатт меньше электроэнергии, сколько это будет для многомиллионной страны?

Как, по мнению Куземко, можно экономить значительное количество электроэнергии дома:

выключайте свет, когда покидаете помещение;

всегда выключайте телевизор, прежде чем лечь спать;

используйте режим "эко" в вашей технике;

обратите внимание на LED-лампы и замените ими обычные;

выключайте технику из розетки.

Стоит отметить, что LED-лампы дороже классических ламп накаливания. Однако, по словам Куземко, они окупаются менее чем за 4 месяца.

Лампы старого образца, кроме того что ярко светят и выполняют свои функции, еще и нагреваются. Вот эта дополнительная энергия на нагрев – именно то, за что мы переплачиваем. Поэтому сфера использования ламп накаливания остается достаточно ограниченной.

– считает Куземко.

Важно постепенно переходить на современную технику, поскольку она гораздо больше подпадает под параметры энергоэффективности. Необходимо учитывать индивидуальные аспекты вашего домохозяйства. Например, владельцы частных домов могут оборудовать системы отопления через твердое топливо: уголь, брикеты или дрова.