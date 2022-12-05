Цьогоріч в Україні створили рекордний запас дров на зиму

Підприємства Держагентства лісових ресурсів України створили рекордний запас дров для зимівлі. Станом на 1 грудня на складах зберігалося понад 260 тисяч кубометрів паливної деревини. Склади з дровами створені по всій країні.

Значна частина цих запасів буде використовуватися для військових потреб.

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За підсумками останнього тижня заготівля також тримається на рекордних позначках і значно перевищує реалізацію. Загалом у грудні передбачена заготівля 314 тисяч кубометрів дров,

– повідомив голова Держлісагентства Юрій Болоховець.

Він додав, що продовжуються постачання безплатних дров в східні та південні прифронтові райони.

Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом,

– резюмував голова Держлісагентства.

Нагадаємо, в Україні запустили онлайн-магазин дров ДроваЄ, де паливну деревину можна придбати в кілька кліків.