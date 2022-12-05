Значительная часть этих запасов будет использоваться для военных нужд.

Интересно Украинцы уже получают бесплатные дрова: как зарезервировать

По итогам последней недели заготовка также держится на рекордных пометках и значительно превышает реализацию. Всего в декабре предусмотрена заготовка 314 тысяч кубометров дров,

– сообщил председатель Держлісагентства Юрій Болоховець.

Он добавил, что продолжаются поставки бесплатных дров в восточные и южные прифронтовые районы.

Ситуация в украинской энергетике очень напряженная. Нельзя исключать самые плохие сценарии. Но дровами страна обеспечена. Лесовщики в этом году приложили максимум усилий, чтобы украинцы были с теплом,

– резюмировал глава Держлісагентства.

Напомним, в Украине запустили онлайн-магазин дров ДроваЄ, где топливную древесину можно приобрести в несколько кликов.