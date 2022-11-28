В частности, в Днепропетровской области безвозмездные дрова получили уже 100 домохозяйств. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

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Древесину также в скором времени доставят в дома Харьковской области. В общей сложности древесины должно хватить на 70 тысяч хозяйств в разных областях.

Как получить дрова

Для получения безвозмездных дров жителям прифронтовых областей следует обратиться в органы местного самоуправления или военные администрации. В заявлении необходимо указать:

паспортные данные;

контактную информацию;

место жительства.

В случае потери документов, в приложении "Действие" можно предъявить любой документ, удостоверяющий личность. Если у вас нет возможности забрать дрова самостоятельно, местные власти доставят древесину в ваш двор,

– рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В общей сложности на обеспечение прифронтовых областей безвозмездной древесиной государство выделило 562,5 миллиона гривен. На эти деньги было закуплено 250 тысяч кубометров дров, то есть 5000 вагонов древесины.

Как правильно разжигать печку дровами

На эффективность использования дров оказывает влияние не только порода дерева, но и способ их укладки в печи. Для того чтобы дрова горели дольше, можно использовать простую схему – разделите дрова на 3 слоя, которые будут лежать в печи:

Первый – грубые и толстые дрова, которые будут лежать снизу;

Второй – меньшие дрова, которые укладываются на более толстую древесину сверху;

И третий – маленькие щепки, палочки и кора.

Разжигать такую конструкцию нужно сверху – мелкие фрагменты дерева будут быстрее гореть и обеспечивать более длинное горение для низших слоев.