Зокрема, на Дніпропетровщині безоплатні дрова отримали уже 100 домогосподарств. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук.

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Деревину також незабаром доставлять у домівки на Харківщині. Загалом деревини має вистачити на 70 тисяч господарств у різних областях.

Як отримати дрова

Для отримання безоплатних дров мешканцям прифронтових областей слід звернутися до органів місцевого самоврядування або військових адміністрацій. У заяві необхідно вказати:

паспортні дані;

контактну інформацію;

місце проживання.

У випадку втрати документів, в додатку "Дія" можна пред’явити будь-який документ, що засвідчує особу. Якщо у вас немає можливості забрати дрова самостійно, місцева влада доставить деревину до вашого подвір’я,

– розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Загалом на забезпечення прифронтових областей безоплатною деревиною держава виділила 562,5 мільйона гривень. На ці гроші було закуплено 250 тисяч кубометрів дров, тобто 5000 вагонів деревини.

Як правильно розпалювати пічку дровами

На ефективність використання дров впливає не лише порода дерева, а і спосіб їх укладання в печі. Для того, щоб дрова горіли довше, можна використати просту схему – розділіть дрова на 3 шари, які будуть лежати в печі:

Перший – грубі та товсті дрова, які будуть лежати знизу;

Другий – менші дрова, які укладаються на товстішу деревину зверху;

І третій – маленькі тріски, палички та кора.

Розпалювати таку конструкцію потрібно зверху – дрібні фрагменти дерева будуть швидше горіти та забезпечувати довше горіння для нижчих шарів.