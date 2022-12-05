Значна частина цих запасів буде використовуватися для військових потреб.
Цікаво Українці уже отримують безплатні дрова: як зарезервувати
За підсумками останнього тижня заготівля також тримається на рекордних позначках і значно перевищує реалізацію. Загалом у грудні передбачена заготівля 314 тисяч кубометрів дров,
– повідомив голова Держлісагентства Юрій Болоховець.
Він додав, що продовжуються постачання безплатних дров в східні та південні прифронтові райони.
Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом,
– резюмував голова Держлісагентства.
Нагадаємо, в Україні запустили онлайн-магазин дров ДроваЄ, де паливну деревину можна придбати в кілька кліків.