Готівковий ажіотаж: українці роблять запас грошей через перебої зі світлом

За даними Національного банку України, в обіг було введено 36 мільярдів гривень. Найбільшу частку в готівковому обігу становлять банкноти номіналом 500 гривень і монети номіналом 10 копійок.

Попит на готівку

Станом на 1 липня 2024 року в готівковому обігу України перебувало 800,9 мільярда гривень. Це на 36,5 мільярда гривень або на 4,8% більше, ніж на початку року. Як пояснюють в НБУ, перебої з енергопостачанням спонукають громадян зберігати певний запас готівки.

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Темпи зростання готівки в обігу цього року залишаються невисокими та зумовлені переважно сезонними факторами. Традиційно, влітку спостерігається підвищений попит на готівку.

! Нині у готівковому обігу перебуває 2,7 мільярда банкнот на загальну суму 793,5 мільярда гривень, а також 14,7 мільярда монет на суму 7,3 мільярда гривень.

На одного жителя України припадає 65 банкнот та 181 платіжна розмінна та обігова монета: