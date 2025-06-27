Україна нарощує запаси газу: яка ситуація у підземних сховищах

В Україні триває підготовка до наступного опалювального сезону. Зокрема, чи не найбільше українців хвилює, чи вистачить газу на зиму.

Як заповнюються газосховища України

У червні Україна продовжує активно закачувати природний газ до своїх підземних сховищ та скорочує відставання від торішніх показників. Про це розповів аналітик газового ринку Михайло Свищо, повідомляє 24 Канал з посиланням на ExPro.

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Якщо на початку червня дійсно відставання (по рівню запасів у сховищах – 24 Канал) було 25% від минулого року, то вже зараз можна говорити, що це відставання менше 20% і чим далі, тим воно скорочується,

– говорить Свищо.

За словами аналітика, такими темпами Україна, ймовірно, зможе повністю скоротити відставання від минулого року до початку опалювального сезону.

Варто знати! Нарощувати запаси природного газу Україні вдається як за допомогою імпорту блакитного палива, так і за рахунок власного видобутку.

Скільки газу потрібно закачати у сховища

До наступного опалювального сезону Україні необхідно мати у своїх підземних сховищах не менше 13 мільярдів кубометрів газу, як порахували в ExPro.

Минулого року Україна накопичила трохи менше ніж 13 мільярдів кубометрів газу на початок опалювального сезону.

Такого обсягу блакитного палива вистачало на зиму, якби Росія не атакувала масовано український газовидобуток у лютому.

Якщо ми накопичимо 13 мільярдів кубометрів газу в сховищах до 1 листопада з умовою, що ми так само протягом зими продовжуватимемо імпортувати природний газ, то цього вистачить для проходження зими",

– вважає аналітик ExPro.

Важливо! Готуватися до зими Україні неабияк допомагають іноземні партнери. Зокрема, кошти на закупівлю газу для Нафтогазу виділяє Європейський банк реконструкції та розвитку, також ведуться активні перемовини з Європейським інвестиційним банком.