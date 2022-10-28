Скільки в України газу у сховищах та чи потрібні додаткові резерви

Прем'єр Денис Шмигаль розповів, що Україна встигла накопичити достатньо для проходження опалювального сезону у звичайних умовах, однак з огляду на фактор війни, запаси потрібно ще збільшити.

Запаси газу у сховищах

Під час засідання уряду, Шмигаль розповів, що "Нафтогаз Трейдинг" буде закупати газ в межах бюджетної програми, котра передбачає виділення суми у 12,7 мільярда гривень на дані потреби, передає 24 канал.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Зараз у нас більше 14 мільярдів кубів у газосховищах і цього було б абсолютно достатньо для стабільного проходження нормальної зими. Але ця зима, на жаль, бути проходити в незвичайних умовах, і тому потрібно мати додаткові ресурси та резерви.

У ЄС встигли накопичити газу у сховищах значно більше, ніж розраховували, як наслідок ціна газу на біржі почала падати . У Gas Infrastructure Europe заявили, що зусилля Європи по нарощуванню запасів означають, що європейські сховища заповнені на 93,6%, а в Німеччині – на 97,5%.

До теми Неочікуваний поворот: Європа накопичила забагато газу, – Bloomberg

Тарифи на опалення в Україні

Ціни на газ зросли на 16% проти січня – серпня минулого року, порахували у Держстаті. Тож, якщо у грудні 2021 року кубометр газу "Нафтогаз" продавав за 6,33 гривні, то цьогоріч – вже за ціною 7,96 гривні за куб.

Якщо взимку мешканці опалюватимуть будинок 200 кубами газу, то:

у грудні 2022-го платіжка за газ становитиме 1 592 гривні;

у той час, як у грудні 2021-го вона була лише 1 266 гривні.