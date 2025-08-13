Світові ринки наступного року зіштовхнуться із рекордними надлишками нафти. До таких висновків прийшли експерти Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

Чому на ринках ростуть надлишки нафти?

За даними IEA, попит на нафту сповільнюється, а пропозиція продовжує зростати, що веде до перенасичення ринків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Наразі запаси нафти зростають навіть більше, ніж за часів пандемії у 2020 році – зі швидкістю 2,96 мільйона барелів на день.

При цьому попит на нафту у 2025 та 2026 роках, за прогнозами, ростиме вдвічі повільніше в порівнянні з 2023 роком.

Фахівці зазначають, що пропозиція нафти стрімко зростатиме з двох причин:

через відновлення зупиненого видобутку коаліції ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії;

та через зростання виробництва нафти поза ОПЕК+ у 2026 році – в США, Бразилії, Канаді та Гаяні.

Баланс на нафтовому ринку стає дедалі більш перевантаженим, адже прогнозована пропозиція значно перевищить попит наприкінці 2025 року та у 2026-му. Очевидно, що щось доведеться щось змінювати, щоб ринок врівноважився,

– зазначають в агентстві.

Як надлишки нафти впливають на ринки?

Цього року ціна нафти вже впала приблизно на 12%, торгуючись приблизно по 66 доларів за барель у Лондоні. Падіння цін загрожує фінансовій стабільності нафтових компаній та виробників.

Поки що ринок тримається через значний попит на паливо, традиційний для літнього сезону.

Однак дані IEA свідчать, що ринок вже відчуває надлишок пропозиції.

Світові запаси нафти у червні досягли максимального рівня за останні 46 місяців.

Споживання нафти у світі зросте лише на 680 тисяч барелів на добу цього року – найменше з 2019 року – через слабкий попит у Китаї, Індії та Бразилії. У 2026 році воно збільшиться на 700 тисяч барелів на добу,

– прогнозує IEA.

Втім, в агентстві зазначають, що нові санкції проти Росії або Ірану можуть змінити ситуацію на ринку.

Важливо! Фахівці IEA очікують, що до 2030 року попит на нафту у світі припинить зростати. Це пояснюють відмовою країн від викопного палива на користь джерел відновлюваної енергії.