Чому на ринках ростуть надлишки нафти?
За даними IEA, попит на нафту сповільнюється, а пропозиція продовжує зростати, що веде до перенасичення ринків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дивіться також Астрономічні цифри: скільки нафти споживається у світі щодня
- Наразі запаси нафти зростають навіть більше, ніж за часів пандемії у 2020 році – зі швидкістю 2,96 мільйона барелів на день.
- При цьому попит на нафту у 2025 та 2026 роках, за прогнозами, ростиме вдвічі повільніше в порівнянні з 2023 роком.
Фахівці зазначають, що пропозиція нафти стрімко зростатиме з двох причин:
- через відновлення зупиненого видобутку коаліції ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії;
- та через зростання виробництва нафти поза ОПЕК+ у 2026 році – в США, Бразилії, Канаді та Гаяні.
Баланс на нафтовому ринку стає дедалі більш перевантаженим, адже прогнозована пропозиція значно перевищить попит наприкінці 2025 року та у 2026-му. Очевидно, що щось доведеться щось змінювати, щоб ринок врівноважився,
– зазначають в агентстві.
Як надлишки нафти впливають на ринки?
Цього року ціна нафти вже впала приблизно на 12%, торгуючись приблизно по 66 доларів за барель у Лондоні. Падіння цін загрожує фінансовій стабільності нафтових компаній та виробників.
- Поки що ринок тримається через значний попит на паливо, традиційний для літнього сезону.
- Однак дані IEA свідчать, що ринок вже відчуває надлишок пропозиції.
- Світові запаси нафти у червні досягли максимального рівня за останні 46 місяців.
Споживання нафти у світі зросте лише на 680 тисяч барелів на добу цього року – найменше з 2019 року – через слабкий попит у Китаї, Індії та Бразилії. У 2026 році воно збільшиться на 700 тисяч барелів на добу,
– прогнозує IEA.
Втім, в агентстві зазначають, що нові санкції проти Росії або Ірану можуть змінити ситуацію на ринку.
Важливо! Фахівці IEA очікують, що до 2030 року попит на нафту у світі припинить зростати. Це пояснюють відмовою країн від викопного палива на користь джерел відновлюваної енергії.