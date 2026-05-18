Бензину вистачить на місяці, але є нюанс: що буде з пальним в Україні

Про це розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн в інтерв'ю "РБК-Україна".

Дивіться також Годинник цокає: Трамп шукає термінове рішення через ціновий шок на пальне

Експерт вважає, що наразі в Україні ситуація щодо запасів пального стабільна, тому найближчим часом щодо цього можна не хвилюватися.

За нашими оцінками, запасів дизпального в країні більш ніж на місяць, бензину – майже на два місяці. Тому проблем із наявністю пального немає.

Інша справа – ціни. Річ у тім, що на українському ринку пального спостерігаються коливання вартості пального.

Наприклад, минулого тижня ціни спочатку пішли вниз, а потім, навпаки, – підскочили. У понеділок, 18 травня, бензин знову дещо додав у ціні, в середньому на гривню.

Сергій Куюн, втім, вважає такі цінові коливання на пальне цілком "робочою ситуацією". Хоча й додає, що виключати нове здорожчання не можна, адже все залежатиме від ситуації у світі. Наразі всі стежать, як розгортатиметься конфлікт в Ірані.

Вона (ситуація в Ірані – 24 Канал), як і раніше, абсолютно непередбачувана. Здавалося, що наближається розв’язка, але зараз знову звучать войовничі заяви Трампа. До чого це призведе – ніхто не знає,

– пояснив Куюн.

Важливо! Днями президент Дональд Трамп в інтерв'ю BFMTV заявив, що він не знає, чи вдасться найближчим часом домовитися з Іраном. Але порадив Тегерану все ж укласти мирну угоду зі США, бо інакше на нього "чекають дуже важкі часи".

Які ціни на пальне 18 травня?

Станом на понеділок, 18 травня, найдорожче в Україні коштує дизель. Загалом, за даними сайту "Мінфін" середні ціни на пальне в Україні сьогодні сягнули таких позначок:

бензин А-95 преміум – 78,77 гривні за літр;

бензин А-95 – 74,15 гривні за літр;

бензин А-92 – 67,96 гривні за літр;

дизпальне – 87,38 гривні за літр;

автогаз – 47,49 гривні за літр.

До слова ціни на пальне в Україні, за словами експерта, залежать від вартості на міжнародних ринках та імпорту. А світовий ринок, своєю чергою, орієнтується на ситуацію з нафтою.

Нагадаємо, що після початку війни в Ірані Ормузька протока залишається фактично заблокованою. Тоді як саме ця протока забезпечувала до розгортання конфлікту п'яту частину світових постачань нафти та газу. У підсумку ціни на нафту злетіли, й ринок досить лихоманить.

Хоча Сергій Куюн і впевнений, що різке зростання цін на пальне у березні, після початку війни на Близькому Сході, було значною мірою ажіотажним.

Зауважте! Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, однак, вважає, що складність у прогнозуванні цін полягає не лише в невизначеності довкола війни в Ірані, але й в особливостях українського ринку пального. За його словами, він фактично олігопольний, тобто "є певні ознаки згоджених дій".

Яких заходів вживає влада?

24 квітня Антимонопольний комітет України звернувся до найбільших автозаправних мереж із рекомендацією встановлювати та переглядати ціни на бензин, дизельне пальне й автогаз відповідно до економічно обґрунтованих показників. Насамперед йдеться про врахування актуальної закупівельної вартості пального та ситуації на ринку.

Втім голова АМКУ Павло Кириленко під час пленарного засідання Верховної Ради 30 квітня заявив, що наразі немає підстав говорити про зловживання монопольним становищем на паливному ринку. За його словами, доказів змови між мережами АЗС поки не зафіксували, а коливання цін пов’язані насамперед із кризою на Близькому Сході.

Водночас українці ще можуть скористатися програмою часткового повернення коштів за купівлю пального. До 31 травня 2026 року на АЗС доступний паливний кешбек: 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз. Компенсація нараховується автоматично для учасників програми "Національний кешбек".